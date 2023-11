Le niveau dramatique de l’attaque de Manchester United inquiète

Depuis plusieurs semaines maintenant, Manchester United enchaîne les mauvais résultats et les contre-performances. La formation d’Erik ten Hag montre un niveau plus qu’inquiétant, à tel point que le technicien néerlandais est désormais sur la sellette. Il semble s’être mis une bonne partie de son vestiaire à dos et ne parvient pas à réellement redresser la barre. Les Red Devils ont déjà perdu 5 fois en Premier League cette saison et les dernières victoires acquises face à Fulham (1-0) et Luton Town (1-0) sont loin de rassurer en interne.

Mais au-delà du niveau, un secteur de jeu est largement décrié par la presse anglaise et les supporters : l’attaque. Cette saison, les attaquants mancuniens affichent des statistiques dramatiques et rien ne semble aller pour eux. Aussi bien sur qu’en dehors des terrains d’ailleurs. Jadon Sancho est écarté depuis plusieurs mois après un conflit avec Ten Hag alors qu’Antony avait été mis de côté après des accusations de violences conjugales. Le Brésilien affiche un rendement très décevant cette saison (9 matches, 0 but, 0 passe décisive). Et ce n’est pas le seul. La star Marcus Rashford ne fait guère mieux cette saison.

Des statistiques accablantes

L’attaquant anglais a inscrit 1 seul but en 16 matches cette saison. Et il a récemment été écarté du groupe selon la presse anglaise pour être sorti en boite de nuit à la veille d’un match. La dernière recrue, Rasmus Hojlund, arrivé blessé, semble être le seul point positif, et encore. Il a marqué 5 buts en 4 matches de Ligue des Champions mais reste sur 9 matches sans marquer en Premier League. Anthony Martial ne fait pas mieux non plus avec un but en 15 matches cette saison. Une statistique illustre bien le faible niveau de l’attaque : Manchester United n’a marqué que 13 fois en Premier League cette saison (14e attaque de Premier League). Pire encore, sur les 13 buts, un seul a été marqué par un attaquant : Marcus Rashford.

Bruno Fernandes et Scott McTominay sont les deux seuls joueurs de l’effectif à avoir marqué plus d’un but en Premier League cette saison alors que Casemiro est le deuxième meilleur buteur du club derrière Hojlund. De quoi inquiéter la presse anglaise. Le Daily Mail évoque ainsi «des performances inquiétantes car il n’y a tout simplement pas assez de buts dans l’équipe et des statistiques accablantes. » Le média anglais cible d’ailleurs encore une fois Erik ten Hag, responsable de ne pas réussir à redonner confiance à ses attaquants et d’installer un climat délétère qui n’arrange rien. L’époque du Manchester United de Sir Alex Ferguson semble bien loin.