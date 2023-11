Manchester United : Jim Ratcliffe veut déjà couper 6 têtes !

Manchester United poursuit sa descente aux enfers. Cette semaine, les Red Devils se sont inclinés face au FC Copenhague lors de la quatrième journée de l’UEFA Champions League. Un terrible revers pour les Anglais, qui sont de plus en plus critiqués. C’est aussi le cas d’Erik ten Hag, dont la tête ne tient plus qu’à un fil. Dans tout ce marasme, les pensionnaires d’Old Trafford doivent gérer le rachat du club. Si tout se passe comme prévu, Sir Jim Ratcliffe va récupérer 25% des parts de Man U après avoir investi environ 1,5 milliard d’euros.

Les derniers détails seront réglés a priori lundi. Mais le milliardaire anglais est déjà au travail. En effet, The Sun révèle qu’il veut régler en priorité un dossier très important à ses yeux. Il ne comprend pas du tout la gestion du club en matière de recrutement. Il est atterré de voir comment les Mancuniens ont dépensé leur argent lors des derniers mercatos. On parle tout de même de 1,6 milliard d’euros pour acheter plusieurs flops selon l’homme d’affaires de 71 ans. Parmi les joueurs dont il ne saisit pas le recrutement, on retrouve Romelu Lukaku.

Ratcliffe veut tout changer

Le Belge avait été acheté 85 millions d’euros. Le retour de Paul Pogba pour plus de 100 millions d’euros l’a sidéré. Même chose pour Jadon Sancho, Angel Di Maria, Anthony Martial et Donny van de Beek. Bref, Sir Jim Ratcliffe n’est pas du tout convaincu par la cellule de recrutement des Red Devils. Et il compte bien faire un grand ménage. Ainsi, Richard Arnold (PDG), John Murtough (du directeur du football) et David Harrison (directeur des opérations football) sont tous menacés. Ce sont eux qui ont supervisé plusieurs achats importants à la suite du départ de l’ancien chef, Ed Woodward. Ils sont dans la ligne de mire d’un Ratcliffe choqué.

Les mercatos réalisés depuis l’arrivée d’Erik ten Hag ne lui plaisent pas forcément non plus. Les Mancuniens ont déjà déboursé 428 millions d’euros pour enrôler les renforts désirés par le Néerlandais. Et pour le moment, ce n’est pas une grande réussite, même si le milliardaire britannique salue la troisième place du club en Premier League l’an dernier. Le boss d’INEOS, qui a eu plusieurs échanges avec le co-président Joel Glazer sur l’ensemble de la structure du football de United, a déjà trois joueurs dans sa ligne de mire. La porte sera ouverte en janvier pour Jadon Sancho, Antony et Anthony Martial. Avec les trois dirigeants, cela fait 6 têtes que Ratcliffe veut couper.