Serie A : la Lazio encore confrontée à une enquête pour chants antisémites

Un nouveau scandale touche ainsi le championnat italien. Au cours du derby de Rome, remporté par la Lazio face à la Roma (0-1), dimanche soir lors de la 13ème journée de Serie A, les tifosi laziali de la Curva Nord se sont tristement fait remarquer pour un chant antisémite : «Va à la synagogue pour prier, je te ferai toujours fuir, Romanista, va te faire enc.ler», alors que les joueurs de Maurizio Sarri étaient en train de célébrer la victoire à quelques mètres. Ils ne semblaient ni secoués, ni gênés par le refrain antisémite de ce chant, et c'est d'ailleurs ce qui fait scandale ce lundi en Italie : la non-réaction des joueurs. Le juge des sports a demandé au procureur de la Fédération italienne (FIGC) une enquête rapide, les inspecteurs ont en effet tout entendu en écrivant tous les éléments dans le procès-verbal.

«Le Lazio Sports Club a toujours condamné avec la plus grande fermeté toute expression d'antisémitisme et de racisme qui se manifeste désormais dans presque tous les matches et dans tous les stades d'Italie. Ils ne font pas partie de notre culture et ils ne représentent pas nos supporters. Nous l'avons toujours démontré par des faits, pas seulement des mots, et nous continuerons à le soutenir fermement. Nous tenons à souligner que nos membres sont allés au pied de la tribune à la fin de Rome-Lazio pour remercier les fans de leur soutien et se réjouir d'une victoire bien méritée, certainement pas pour légitimer les chœurs de certains groupes, même pas compris et certainement pas partagé. Des comportements similaires n'ont rien à voir avec le sport ou avec le sens commun du devoir civique», a réagi le club romain dans un communiqué publié sur son site officiel.