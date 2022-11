Serie A : la Lazio renverse l'AS Roma dans le derby romain

Avant l'affiche de la soirée, le mythique Derby d'Italia entre la Juventus et l'Inter Milan, la Serie A proposait en apéritif un autre classique du championnat italien, le derby de Rome entre la Lazio et l'AS Roma, dans le Stadio Olimpico rouge et jaune. Pour ce match programmé à domicile, lors de cette 13ème journée de Serie A, les Giallorossi ont très vite été mis à mal avec l'ouverture du score de Felipe Anderson qui a profité d'une grosse erreur à la relance de Roger Ibañez dans la surface de Rui Patricio (29e). Déterminés à rebondir rapidement, les joueurs de José Mourinho sont immédiatement repartis à l'offensive avec Nicolo Zaniolo notamment, qui a trouvé le montant d'Ivan Provedel sur une frappe surpuissante aux 21 mètres des "visiteurs" (33e). A la pause, la Roma était plus dominante et entreprenante en attaque avec un pressing intense et haut installé près du bloc défensif des hommes de Maurizio Sarri. Mais la Lazio ne faiblissait pas avec une cohérence et organisation défensives plus que solide.

Le second acte a été très défensif entre deux équipes au style différent. Le rythme était clairement retombé, alors que la Roma n'arrivaient pas à trouver la brèche dans ce derby. Les Giallorossi ont tout tenté avec des changements inspirés avec les entrées en jeu d'Andrea Belotti, Cristian Volpato ou encore Stephan El Shaarawy pour renverser la tendance mais sans succès. C'est bien la Lazio, pourtant privée de Ciro Immobile et Sergej Milinković-Savić, qui sort victorieuse de cette affiche. Au classement, la Louve chute à la 5ème position devant l'Inter qui pourrait passer devant, en cas de victoire ce soir contre la Juve. Les Laziali, quant à eux, grimpent provisoirement sur la dernière marche du podium. En milieu de semaine prochaine, l'AS Roma se déplacera à Sassuolo mercredi, tandis que leurs rivaux de la Lazio accueilleront, à la maison jeudi, le promu de l'AC Monza dans le cadre de la 14ème journée du championnat.