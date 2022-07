Le Barça va boucler le transfert d'un défenseur, Manchester United va tout faire pour s'offrir un crack brésilien

La suite après cette publicité

Barcelone galère pour sa défense

Le FC Barcelone a bien étoffé son secteur offensif sur ce mercato estival, mais par contre, il galère pour recruter en défense. Comme on peut le lire sur la première page de Sport ce matin, Barcelone négocie en ce moment avec Inigo Martinez. Le quotidien espagnol annonce même qu’il y a déjà un accord total avec le joueur de 31 ans. Le défenseur central basque va signer un contrat de quatre ans avec les Culés. Martinez espère désormais que Bilbao et le Barça s'entendent rapidement pour son transfert. On apprend aussi que les Catalans, ne renoncent pas à Jules Koundé. Selon Mundo Deportivo, le français reste la priorité de Xavi.

Manchester United veut encore piocher à l'Ajax

En Angleterre, les doutes persistent pour le futur de Manchester United. D’après le Daily Mirror Erik Ten Hag s'inquiète du manque de puissance de feu en attaque. Il veut absolument recruter un nouvel attaquant. Pour le Daily Express, ils doivent frapper à nouveau sur le mercato pour frapper les buts adverses cette saison. L’atout de rêve pour le coach néerlandais, c’est Antony de l’Ajax. Le club d'Amsterdam demande près de 80 millions d'euros pour le joueur, mais les agents du Brésilien font pression pour qu'ils acceptent une offre inférieure de la part de United. Pour ten Hag, ce sera Antony ou rien comme on peut le lire en Une du Daily Star. Antony veut poursuivre sa carrière avec l'équipe de Premier League, mais il est conscient que les négociations sont difficiles.

Des ambitions à la Juve

Bonucci fait la Une de La Gazzetta Dello Sport ce samedi. Le défenseur Italien a dévoilé les ambitions de la Juve cette année aux journalistes du journal au papier rose. C’est assez simple : ils sont prêts à tout gagner. Le retour de Pogba et l’arrivée de Di Maria ont reboosté le club. Ils visent le Scudetto pour cette année et la Champions League dans deux ans. Des déclarations qui font aussi la première page de Tuttosport. On peut lire aussi que Bonucci regrette le départ de De Ligt, mais il affirme que Bremer était le remplaçant idéal. Enfin, du côté du Corriere Dello Sport, c’est Paulo Dybala qui est mis en avant ce matin. Pour le quotidien italien, les Romains ont trouvé le joueur clé pour mener le club de la Louve en Ligue des Champions, voir plus. La course au Scudetto va encore être palpitante cette année.