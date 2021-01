ASSE-OL : les notes du match

Dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne accueillait l'Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard. Battus à Strasbourg (1-0) le week-end dernier, les Verts voulaient se payer le scalp de l'ennemi lyonnais histoire de s'offrir une bouffée d'oxygène au classement. Côté lyonnais, il fallait absolument l'emporter pour réduire la voilure sur le PSG au classement. Pour ce derby, Claude Puel alignait un 4-3-1-2 avec le duo Abi, Hamouma en attaque. Rudi Garcia optait lui pour son habituel 4-3-3 avec le redoutable trio Kadewere, Depay, Toko Ekambi.

L'ASSE démarrait bien la rencontre et se procurait la première occasion du match. Sur la gauche, Hamouma distillait un bon centre pour Moueffek dont la frappe filait juste à côté (1ère). L'OL réagissait rapidement avec Depay dont la frappe était repoussée par Moulin (3e). L'entame se voulait totalement débridée et Kadewere voyait sa volée bien captée par Moulin (5e). Fort logiquement l'OL ouvrait le score. Suite à un corner mal négocié par la défense stéphanoise, Kadewere trompait de près Moulin (16e).

L'OL enfonce l'AS Saint-Etienne

Les hommes de Rudi Garcia manquait le break sur une superbe frappe de De Sciglio qui heurtait la transversale (23e). L'Olympique Lyonnais maitrisait les débats et Toko Ekambi bien servi par Guimaraes butait sur Moulin (33e). Dans le dur, Saint-Etienne craquait une nouvelle fois trois minutes plus tard. Sur un coup-franc frappé par Dubois, Marcelo de la tête logeait le ballon au fond des filets (0-2, 36e). Au retour des vestiaires Claude Puel décidait de lancer Bouanga et Nordin. Ce dernier s'infiltrait dans la défense lyonnaise et décochait une lourde frappe qui heurtait la transversale (55e). Les Verts laissaient passer leur chance et l'OL en profitait.

Sur un coup-franc frappé par Dubois, Marcelo encore lui trompait Moulin de la tête (0-3, 59e). Sur un fauteuil, l'Olympique Lyonnais procédait en contre et Kadewere bien servi par Depay ajustait tranquillement Moulin (0-4, 68e). Le calice jusqu'à la lie pour les Verts qui encaissaient un cinquième but sur un coup-franc de Depay dévié par Bouanga dans ses propres filets (0-5, 83e). Loin d'être rassasiés, les hommes de Rudi Garcia manquaient le sixième but avec Toko Ekambi dont la frappe enroulée était déviée par Moulin (84e). Grâce à ce douzième succès de la saison, l'OL revenait à deux longueurs du LOSC et du PSG au classement.

L'homme du match : Kadewere (8) : l'attaquant zimbabwéen s'est rapidement distingué avec une belle volée bien captée par Moulin (5e). Très entreprenant en début de match, l'ancien Havrais est récompensé de son activité par un but suite à un corner de Depay (0-1, 16e). L'intéressé fut un danger constant pour la défense stéphanoise en première mi-temps. Preuve de sa belle forme du moment, il profite d'un excellent service de Depay pour s'offrir un doublé (0-4, 68e). Le derby réussit particulièrement bien au principal protagoniste qui poursuit sa belle ascension en Ligue 1. Remplacé à la 85e par Slimani

Saint-Etienne

Moulin (3) : le gardien de 35 ans n'a presque rien pu faire sur les buts Lyonnais ce soir. Souvent laissé seul par sa défense, il a permis aux siens de ne pas prendre plus de buts en s’imposant à plusieurs reprises devant Depay (5e) ou Toko Ekambi (32e, 72e, 84e) par exemple. Il aurait pu faire mieux sur le quatrième but lyonnais de Kadewere (68e)

Sissoko (2) : sur son côté droit, le jeune latéral stéphanois a beaucoup souffert. Souvent maladroit dans ses interventions, il n’a pas réussi à gérer les déplacements permanents de Toko Ekambi et consorts. Remplacé à la mi-temps par Nordin (2). L’attaquant a apporté pendant quelques minutes de l’explosivité à son équipe (une frappe sur la barre 56e) avant de sombrer peu à peu comme tous ses partenaires.

Camara (3) : à l’image de son coéquipier du jour en charnière centrale, le jeune défenseur de 22 ans a beaucoup souffert ce dimanche. Bien que plus propre dans ses interventions, il a souvent commis des erreurs de placement qui ont mis en difficulté son équipe. Un problème d’alignement avec Kolodziejczak d’abord, mais surtout un problème de communication avec Sissoko. Les deux joueurs laissant constamment les ouailles de Rudi Garcia s’infiltrer dans leur dos.

Kolodziejczak (1) : dans une équipe très inexpérimentée avec beaucoup de jeunes joueurs, l’ancien Lyonnais devait être un leader et rassurer ses partenaires. Finalement, Kolo’ aura été tout le contraire. Souvent dépassé dans ses interventions, il n’a fait que souffrir face à Depay ou Kadewere. Même dans la relance, le défenseur de 30 ans n’a pas été serein. C’est lui qui perdait un ballon qui aurait pu couter chère sans une intervention de Jessy Moulin (32e). C’est lui aussi qui se faisait dominer dans les airs par Marcelo pour le but du break puis encore une fois sur le but de 3-0 par le même brésilien. C’est aussi lui qui se faisait mystifier par Kadewere sur le quatrième but. Bref, un match à oublier.

Trauco (2) : connu pour être une menace constante sur son couloir gauche, le latéral péruvien n’aura jamais réussi à faire des différences sur son côté. Il aura beaucoup souffert face aux nombreuses montées de Dubois. Et forcément quand Trauco est contraint de défendre, son utilité est beaucoup plus limitée, son apport quasi-nul. Remplacé par Saidou Sow. Le jeune défenseur de 18 ans ne s’est pas montré.

Moueffek (3,5) : du haut de ses 19 ans, le jeune milieu a dû se charger de Bruno Guimaraes tout en épaulant le plus souvent possible son latéral droit en souffrance sur le côté droit. Mais la tache était impossible pour lui. En voulant être partout, Moueffek s’est perdu dans cette rencontre ne parvenant pas à réellement couvrir efficacement sa zone. Son replacement sur le couloir droit en deuxième mi-temps n’aura rien changé. Il aurait pu ouvrir le score (2e) mais sa frappe fuyait le cadre.

Gourna-Douath (2,5) : le numéro 33 stéphanois a subi plus qu’autre chose dans ce match. Bousculé par le milieu lyonnais, il a été dominé dans tous les compartiments du jeu se contentant de subir les assauts adverses pendant 90 minutes mais est-ce vraiment de sa faute ? Une chose est sûre, le jeune joueur de seulement 17 ans ne risque pas d'oublier ce premier derby.

Gabard (2) : le jeune milieu de 20 ans a semblé dépassé dans ce derby. Pour sa deuxième titularisation en Ligue 1, Gabard a dû se coltiner un Caqueret des grands soirs. Remplacé à la mi-temps par Denis Bouanga (2). Entré en jeu pour apporter plus de danger sur la cage d’Anthony Lopes, l’international gabonais n’a pas été d’une grande utilité. À l’image de son équipe, il n’a fait que courir après le ballon en négociant plutôt mal les seuls ballons qu’il avait. Il a même marqué contre son camp.

Neyou (2) : positionné en pointe haute d’un milieu très inexpérimenté, l’ancien de Laval n’aura jamais existé dans ce match. Il a traversé le match sans pouvoir apporter à son équipe. Trop peu intéressant lorsque son équipe courait après le ballon, il a aussi eu beaucoup de mal à se montrer à son avantage lorsqu’il avait le ballon. Remplacé par Youssouf. L'ancien bordelais n'a pas pu apporter à une équipe déjà au fond du trou.

Abi (2) : associé à Hamouma en début de rencontre, Abi n’aura été que très peu utile aux siens. Pris dans les airs par Marcelo comme par Denayer, le jeune attaquant de 20 ans n’a pas su peser dos au jeu. Il a perdu énormément de ballons et à faire preuve de beaucoup trop d’imprécisions techniques. Dans son rôle d'attaquant de profondeur, il n'a pas pris de vitesse une seule fois un Marcelo ou Denayer. Remplacé par Adil Aouchiche. L’ancien parisien n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer.

Hamouma (3) : l’attaquant français a semblé bien seul sur le front de l’attaque. Sevré de ballon pendant presque tout le match, Romain Hamouma a essayé tant bien que mal d’aider son équipe en multipliant les courses. Lorsqu’il avait le ballon, il l’a habilement utilisé offrant des bons ballons à Moueffek ou Aby notamment. Mais ça n’aura pas suffi. Trop seul, il a fini par traverser le match sans aucun impact, un peu à l’image de son équipe.

Olympique Lyonnais