CdM 2034 : la sortie piquante de Philipp Lahm contre l’Arabie saoudite

Depuis quelques jours, les pays hôtes des prochaines Coupes du monde sont connus. Alors que le Mondial 2030 se jouera sur les terres du Maroc, de l’Espagne et du Portugal, la Coupe du monde 2034 aura lieu en Arabie saoudite. Un accomplissement pour les Saoudiens qui ont misé sur une stratégie axée sur le football depuis plusieurs années maintenant. Néanmoins, le fait qu’un tel événement ait été confié au pays du Golfe fait grincer certaines dents en Europe. C’est le cas de celles de Philipp Lahm.

La suite après cette publicité

Dans des propos émis à la radio bavaroise, la légende du football allemand a expliqué qu’il souhaitait que les évenements sportifs se passent dans des pays démocratiques : «il est important que de grands événements aient lieu dans des pays démocratiques. La manière dont cela a été attribué était que deux Coupes du monde étaient attribuées en même temps lors d’un seul vote. Vous ne pouviez pas voter pour la Coupe du monde 2030 et la Coupe du monde 2034, vous deviez dire oui ou non aux deux. Ce sont des exigences de base qui me font dire que quelque chose ne va pas dans l’attribution de la Coupe du monde.»