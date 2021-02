FFF : Jo-Wilfried Tsonga se paie aussi Frédéric Thiriez

Il y a quatre jours, Tony Parker est sorti de ses gonds sur Twitter. L'ancienne star de NBA a confié : «j’apprends avec surprise faire parti de la liste de soutien de Frédéric Thiriez à la présidence de la FFF via son site internet. Je démens fortement ces informations et je n’apprécie pas que l’on utilise mon image sans mon autorisation». Et il n'est pas le seul dans ce cas.

Ce lundi, le joueur de tennis Jo-Wilfried Tsonga a également utilisé Twitter pour démentir tout lien avec l'ancien président de la LFP qui est candidat aux élections de la FFF. «Bonjour à tous ! Je ne connais pas personnellement Monsieur Fréderic Thiriez, je lui ai encore moins apporté mon soutien pour la présidence de la FFF. Quitte à utiliser mon nom et mon image, autant le faire avec la bonne orthographe. Jo-Wilfried Tsonga». Un nouveau coup dur pour Frédéric Thiriez.