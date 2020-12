Groningen : Arjen Robben a pensé à arrêter

A la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Arjen Robben avait annoncé sa retraite sportive. C'était donc d'autant plus surprenant de le voir signer dans son club formateur, Groningen. Sauf que les retrouvailles n'ont pas été idéales, alors que le Batave n'a pu disputer que 44 minutes depuis son arrivée.

La suite après cette publicité

Des blessures le ralentissent, dont une dernière à l'aine qui va l'éloigner des terrains jusqu'à 2021. Et ces pépins physiques lui ont même fait pensé à stopper l'aventure, comme il l'a confié à Sky Sports : « j'espère simplement pouvoir revenir sur la pelouse. J'ai eu beaucoup de revers. Je savais que ce serait une grosse tâche et un défi. Pour être honnête, l'énergie a disparu ces dernières semaines. Bien sûr, cela m’a traversé la tête d’arrêter. Cet athlète est quelque part en moi. Une petite voix dans ma tête m'empêche de m'arrêter. Ma carrière est terminée. Cette année est déjà un bonus et si ça marche en 2021, ce serait génial ». A 36 ans, il semble toujours motivé…