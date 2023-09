Les confidences de João Félix sur son arrivée remarquée au FC Barcelone

La suite après cette publicité

En situation d’échec et poussé vers la sortie par l’Atlético de Madrid, João Félix avait choqué les Colchoneros en clamant publiquement son amour pour le FC Barcelone. Mais à l’époque, beaucoup pensaient qu’il ne s’agissait que d’un moyen employé par l’attaquant portugais de 23 ans pour forcer son arrivée en Catalogne. Aujourd’hui, force est de constater que João Félix ne mentait pas sur ses sentiments envers la formation blaugrana.

Félix surpris par ses débuts

Titularisé par Xavi après la rencontre face à Osasuna (2-1), le Lusitanien signe de très bons débuts avec l’équipe culé. Auteur de trois buts et d’une passe décisive, Félix a déjà fait le tiers de ses performances de la saison passée (9 buts, 3 assists), en seulement trois rencontres, toutes compétitions confondues. De bon augure pour la suite, même si le principal intéressé a confié à Mundo Deportivo qu’il ne s’attendait pas à vivre des débuts aussi parfaits avec ses nouveaux coéquipiers.

« En vrai, que ce soit aussi bon ? Non, honnêtement je ne m’y attendais pas. Je pensais, et je pense toujours, que c’est l’endroit idéal pour moi, mais la vérité c’est que les choses se passent très très bien et je ne m’attendais pas à ce qu’elles aillent si bien. Qu’elles continuent ainsi et qu’il en soit ainsi jusqu’à la fin. (…) Depuis le premier jour, il (Xavi) m’a dit de jouer pour m’amuser, de jouer avec joie et de jouer mon football. Bien sûr, il me pose des questions tactiques, mais il me demande avant tout de prendre du plaisir, de m’amuser, et c’est ce que j’essaie de faire. »

Un conseil qui porte visiblement ses fruits. Car s’il y a bien une chose qui est certaine, c’est que l’ancien Madrilène ne regrette pas d’avoir consenti un énorme effort financier (salaire divisé par deux) afin de pouvoir rejoindre les Catalans. « Oui, la vérité c’est que j’ai renoncé à une part importante de mon salaire. Mais j’avais besoin d’un changement, j’avais besoin d’aller dans un endroit où je pourrais jouer au football et, comme je l’ai dit, j’ai toujours pensé que ce serait l’endroit idéal. Les choses vont bien et je devais faire cet effort pour retrouver le plaisir de jouer. » Un plaisir qu’il n’a jamais eu à l’Atlético, sous les ordres de Diego Simeone.

Tout faire pour être définitivement transféré au Barça

« C’est clair pour tout le monde, le football est comme ça, celui qui est mauvais doit changer de place. Je l’ai déjà fait à Chelsea et je le fais maintenant à Barcelone parce que je n’étais pas bon là-bas (à l’Atlético), je ne m’adaptais pas aux idées du club et de l’entraîneur, mais j’ai toujours essayé de faire de mon mieux et j’ai eu de très bons moments là-bas aussi ». Prêté par les Colchoneros (sans option d’achat), João Félix souhaite désormais tout faire pour que le Barça le recrute définitivement.

« Pour moi, tout dépendra de la façon dont la saison se terminera. Ensuite, c’est Barcelone qui doit négocier avec l’Atleti et cela dépend de l’Atleti, s’il veut faciliter les choses ou non. Mais c’est une question d’affaires, de valeurs, dont je ne me mêle pas. Je fais mon travail sur le terrain, j’essaie de faire de mon mieux pour qu’ils veuillent me signer à la fin. » Patience.