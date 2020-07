Jérôme Rothen redevient entraîneur-adjoint

Devenu l’un des consultants phares de RMC Sport, Jérôme Rothen n’a pas oublié le terrain pour autant. L’ancien milieu de terrain de Caen, Troyes, Monaco et du Paris Saint-Germain, titulaire de son brevet d’entraîneur du football (BEF) est le nouvel entraîneur-adjoint de Julien Zenguinian au Plessis-Robinson (Régional 1). Une mission que l’international tricolore (13 sélections, 1 but) ne compte pas prendre à la légère.

« Julien est là depuis longtemps et j'essaierai d'apporter ma fraîcheur, un plan de jeu différent. Pour passer un cap, il faut être entouré, car cela permet de faire passer des discours différents. (…) J'ai la culture de la gagne et je ne viens pas là pour faire de la figuration ou finir 5e. On visera la montée en National 3 », a-t-il déclaré au Parisien.