PSG - OM : révélations croustillantes sur la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria

C’est un Classique particulièrement chaud qui attend les fans de football ce dimanche. Si la rivalité entre le PSG et l’OM se suffit déjà d’elle même et que l’enjeu sportif est assez léger au vu des 16 points qui séparent les deux formations, il y a cette fois le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes, et nul doute qu’un accueil loin d’être bienveillant va lui être réservé.

Et en coulisses alors ? Les directions des deux géants du football français se détestent-elles comme le font les supporters ? Clairement pas, comme nous l’explique RMC Sport. Le média publie un article dans lequel il est question de la relation entre Nasser Al-Khelaïfi et Pablo Longoria, qui est tout à fait cordiale et loin de la haine ou de la rivalité que peuvent se vouer fans parisiens et phocéens.

Une relation cordiale

Le média explique ainsi que les deux présidents se respectent et travaillent ensemble de façon efficace. Alors qu’une fronde commence à s’élever dans le football français contre le Qatari, l’Espagnol reste en marge. Ils ont par exemple collaboré, main dans la main, pour que les clubs français puissent avoir le plus de revenus possibles dans les compétitions européennes. Les deux hommes siègent dans les hautes sphères de l’ECA (Association Européenne des Clubs) et poussent pour que le football tricolore soit le mieux représenté possible.

Le président espagnol de l’OM est conscient qu’il a tout intérêt, pour le bien du football français, à bien s’entendre avec son homologue parisien. Tout en défendant les intérêts de l’OM lorsque c’est nécessaire, bien entendu. Au niveau national, le craquage de Pablo Longoria après ce fameux match contre Auxerre n’a rien changé. Vous l’aurez compris, si ça risque de chauffer dans les virages ce soir, il n’y aura pas d’animosité dans la tribune présidentielle…

