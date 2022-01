João Félix aurait dû signer à Manchester City selon Jorge Mendes

La suite après cette publicité

La saison 2018-2019 aura vu l'éclosion au SL Benfica de João Félix, jeune attaquant portugais qui signera dans la foulée à l'Atlético de Madrid pour un transfert record d'au moins 120 millions d'euros. De quoi mettre la pression à un jeune joueur qui n'avait alors pas de saison complète chez les professionnels. Actuellement, il dispute sa troisième saison chez les Colchoneros mais, bien qu'il possède des qualités indéniables, il n’arrive pas à s'imposer dans l'équipe entrainée par Diego Simeone. Son manque d'adaptation est certainement dû au style de jeu proposé par le technicien argentin, qui ne coïncide pas avec les qualités du Portugais.

Dans des propos révélés par "l'opération Red Card", une écoute électronique du ministère portugais, l'agent du joueur, Jorge Mendes, en discussion avec le coach des jeunes de Benfica aurait donné des informations sur le transfert : «Vieira (président Benfica à l'époque) m'a exhorté à avoir des propositions de 120 millions [pour Félix] et j'en ai déjà quatre. Maintenant, il y a un problème parce qu'il ne peut aller qu'à un seul club et il y en a un qui donne 120 millions et Joao reste une année de plus, ce qu'il veut faire.», précisant ensuite la meilleure option selon lui : «la meilleure chose pour João Félix serait Manchester City avec Guardiola. Ce serait la signature la plus coûteuse du football portugais.», peut-on lire sur AS et Marca.