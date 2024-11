Italie - France : le héros Mike Maignan est fier de la prestation des Bleus

Ce dimanche soir, la France a rendu la monnaie de sa pièce à l’Italie. Battus à domicile face à la Squadra Azzurra en septembre dernier, les Bleus ont pris leur revanche ce dimanche à San Siro (1-3). Une victoire providentielle pour les hommes de Didier Deschamps qui ont également chipé la première place du groupe à leurs adversaires du match au meilleur des moments. En fin de rencontre, Mike Maignan a permis à la France d’entériner son succès en remportant un duel décisif avec Moise Kean. Au terme de la rencontre, le portier de l’AC Milan a fait part de sa joie au micro de TF1 :

«En vrai, je ne sais pas si j’ai sauvé l’équipe. Cet arrêt fait du bien. J’aime quand c’est décisif et quand ça fait du bien à l’équipe, ça me fait du bien. On voulait la victoire et une revanche car on avait perdu contre eux en septembre. Plus qu’une première place, c’était un match pour la fierté. On voulait bien finir. Ce genre de matches, on sait que l’on peut les remporter si on fait les choses comme il faut. C’est de la confiance pour nous. Quand on joue en équipe et qu’on fait les efforts, on peut faire de grandes choses. C’est digne de l’équipe de France.»