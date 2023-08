Man Utd : Mason Greenwood relance le débat sur son avenir

Lié à des allégations de tentative de viol et d’agression depuis janvier 2022, Mason Greenwood a vu les charges retenues contre lui être abandonnées l’hiver dernier. Si par la suite Manchester United a ouvert une enquête interne sur l’attaquant anglais de 21 ans, le club devrait statuer sur son sort avant le premier rendez-vous des Red Devils en Premier League contre Wolverhampton, le 14 août prochain.

En attendant, le natif de Bradford a été photographié et filmé en train de s’entraîner dans un parc public. En effet, le Manchester Evening News rapporte qu’il a effectué plusieurs séances individuelles dirigées par un ancien entraîneur de United et en compagnie de jeunes joueurs mancuniens, Kobbie Mainoo et Dan Gore, de quoi relancer le débat sur son avenir dans le nord de l’Angleterre. Lié à Manchester jusqu’en 2025, Mason Greenwood n’a plus joué depuis son arrestation en janvier 2022. Alors qu’il a été dernièrement annoncé dans le viseur de la Juventus Turin, la presse britannique informe qu’Erik Ten Hag serait réticent à l’idée de le vendre et envisagerait plutôt un prêt. Dans l’espoir de le réintégrer à l’avenir ?