FC Barcelone : Ronald Koeman en attend plus d'Antoine Griezmann

Après le match nul pris à l'Athletic Club samedi soir (1-1), le FC Barcelone peut s'estimer heureux de repartir avec un point d'une rencontre où les Blaugranas semblaient fébriles à chaque attaque basque et pas assez efficaces dans la surface adverse. L'attaquant français Antoine Griezmann reste lucide dans son constat après la rencontre : «je ne pense pas que nous ayons fait un grand match, c'était difficile pour nous dès le début, ils ont bien pressé, ce sont des choses que nous devons améliorer et continuer à travailler de la même manière. C'est un point, on peut le prendre et penser à Getafe».

Au-delà de ce match, le champion du monde 2018 reconnaît que son entraîneur Ronald Koeman attend qu'il prenne plus de responsabilités dans ce Barça en reconstruction après le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain : «il veut que je joue un rôle plus important, mais rien ne changera pour moi, j'essaie d'aider l'équipe que ce soit en défense ou en attaque. Où qu'il me mette, je travaillerai», a-t-il ajouté en bord terrain après le coup de sifflet final.