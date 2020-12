Christian Eriksen souhaiterait une arrivée au PSG

Un joueur en situation d'échec dans son club actuel. Arrivé de Tottenham à l'Inter il y a près d'un an, Christian Eriksen ne s'est jamais vraiment imposé dans l'effectif d'Antonio Conte. Depuis qu'il a débarqué l'hiver dernier, il n'a ainsi été titulaire qu'à 16 reprises. Si bien qu'un départ semble être la meilleure solution pour lui pour rebondir.

La suite après cette publicité

Et la Premier League s'est placée, notamment Manchester United et Arsenal. Mais, selon le Daily Star, le Danois aurait de toutes autres envies. En effet, le milieu de terrain aurait émis le souhait de rejoindre le Paris Saint-Germain. D'après des sources proches du joueur, il ne voudrait pas retourner en Angleterre et découvrir un nouveau championnat. Le PSG aurait donc un coup d'avance sur ses concurrents.