Montpellier - Reims : les compositions officielles

La quinzième journée de Ligue 1 se poursuit. A partir de 15 heures, Montpellier accueille Reims (un match à suivre en direct sur FM). Quatorzièmes avec 13 pts, les Héraultais, qui ont licencié Olivier Dall'Oglio pour mettre Romain Pitau, traversent un mauvais début de saison et restent sur six matches sans victoire. De son côté, le Stade de Reims avait également mal débuté son exercice mais le départ d'Oscar Garcia et la promotion de Will Still a fait beaucoup de bien au club. Les Champenois (11es avec 16 points) sont invaincus depuis six rencontres et entendent bien finir cette première partie de saison sur une bonne note.

Privé de Chotard, suspendu, Romain Pitau aligne un onze assez inédit dans un système à cinq derrière avec la présence de Souquet notamment. Omlin retrouve sa place dans la cage. Au milieu, Leroy prend la place de Fayad et devant, Mavididi est titulaire avec Wahi. Maouassa ou encore Khazri débutent sur le banc. Côté Reims, Will Still reste fidèle à son 4-2-3-1 mais surprend avec la présence de Balogun, huit buts, sur le banc au coup d'envoi. C'est Holm qui est aligné devant sinon c'est du classique pour les Champenois hormis la présence de Diakité à droite de la défense qui remplace Flips, suspendu.

Les compositions officielles :

Montpellier : Omlin – Sacko, Souquet, Jullien, Estève, Cozza – Savanier, Ferri, Leroy – Mavididi, Wahi.

Reims : Diouf – Diakité, Agbadou, Abdelhamid, De Smet – Matusiwa, Cajuste – Ito, Doumbia, Zeneli – Holm.

