Metz : le «puriste» Frédéric Antonetti voyait Messi finir sa carrière au Barça

Depuis jeudi soir et la rumeur d'une arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les acteurs de la Ligue 1 s'enflamment de plus en plus. Les acteurs du monde du football ont été nombreux à réagir en France, et l'entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti a aussi donné son avis après le match nul de ses hommes contre le LOSC dimanche après-midi (3-3). Mais le technicien de 59 ans, qui est un «puriste du football», voyait l'Argentin finir sa carrière au Barça.

La suite après cette publicité

«Lionel Messi en Ligue 1, c'est extraordinaire. Bien sûr, voilà. Mais la deuxième chose, c'est que pour un puriste comme moi du football, Messi doit terminer sa carrière à Barcelone. Pour moi, Messi c'est Barcelone. Mais ça... c'était avant. Pour moi, les grands joueurs qui évoluent dans un grand club doivent terminer», a-t-il lâché en conférence de presse avant d'expliquer, bien évidemment, qu'il ne dirait pas non à Lionel Messi au FC Metz.