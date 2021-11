Le Borussia Dortmund ne lâche pas l’affaire pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le Borussia Dortmund ne veut pas perdre Erling Haaland. Même s’il est sous contrat jusqu’en 2024, le Norvégien aurait une clause libératoire de 75 M€ pour partir l’été prochain. Une somme que la plupart des plus grands clubs européens peuvent se permettre de dépenser pour un attaquant de son calibre. Et les prétendants ne manquent pas : Manchester City, le Paris Saint-Germain ou bien le Real Madrid, tous le veulent dans leur effectif.

Mais les Marsupiaux n’ont pas dit leur dernier mot. En effet, ils seraient prêts à lui offrir un salaire compris entre 16 et 18 M€ par an afin de le convaincre de rester, d’après les informations du podcast Bayern Insider de Bild, relayées par Mundo Deportivo. Un gros effort de la part des dirigeants du Borussia Dortmund, qui n’ont pas l’habitude d’offrir des salaires aussi élevés. Actuellement, ce sont Reus et Hummels qui bénéficient des plus hautes rémunérations, avec 10 M€ par saison.