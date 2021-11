PSG : la prédiction de Jesé sur l’avenir de Kylian Mbappé

Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé. Alors que le Français sera en fin de contrat en juin prochain, les Merengues seraient prêts à revenir à la charge dès le mois de janvier, synonyme de mercato hivernal. D’après Jesé Rodriguez, qui évolue aujourd’hui à Las Palmas, mais qui a connu Mbappé au Paris Saint-Germain, ce dernier finira par rejoindre la Casa Blanca un jour ou l’autre.

« Il m'a dit qu'il allait jouer pour le Real Madrid un jour », a-t-il déclaré, rapporte As. « Je ne savais pas si ce serait dans un an, deux ans, trois ans. » Même s’il n’est plus au fait de ce qu’il se passe en interne au PSG, pour lui, Mbappé finira « par jouer ici. (...) J’en suis sûr. Je ne sais pas si ce sera maintenant ou la saison prochaine. »