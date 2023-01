Brighton : le message énigmatique de Moisés Caicedo sur son avenir

Arrivé du côté de Brighton en provenance de l’Independiente del Valle à l’hiver 2021, le milieu de terrain équatorien Moisés Caicedo (21 ans) s’est rapidement distingué comme l’une des meilleures révélations de Premier League. L’international de la Banana Mecanica (28 sélections, 3 buts) est courtisé par plusieurs cadors du championnat outre-Manche, parmi lesquels on retrouve Chelsea, Liverpool et même Newcastle. Sur ses réseaux sociaux, le numéro 25 des Seagulls a semblé annoncé son départ de la côte sud-est de l’Angleterre, sans pour autant préciser sa prochaine destination. Le feuilleton autour de son avenir n’est pas près de se calmer avec cet énigmatique message, qui survient après une offre formulée de 60 millions de livres (plus de 68 M€) par Arsenal selon les médias anglais.

«Je suis reconnaissant à M. Bloom et à Brighton de m’avoir donné la chance de venir en Premier League et j’ai le sentiment d’avoir toujours fait de mon mieux pour eux. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur. Je suis le plus jeune d’une fratrie de 10 enfants issus d’une éducation pauvre à Santa Domingo en Équateur. Mon rêve a toujours été d’être le joueur le plus décoré de l’histoire de l’Équateur. Je suis fier de pouvoir apporter une indemnité de transfert record à Brighton, ce qui leur permettra de la réinvestir et d’aider le club à poursuivre sa réussite. Les fans m’ont pris dans leur cœur et ils seront toujours dans mon cœur, alors j’espère qu’ils peuvent comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité.»

