Étienne Green veut jouer pour l'Angleterre

Petit coup dur pour Sylvain Ripoll et le futur de l'équipe de France. À en croire les informations de Ouest-France, Étienne Green (21 ans), le gardien de l'AS Saint-Étienne, a décidé de représenter l'Angleterre et non les Bleus pour sa carrière en sélection nationale. Le quotidien régional précise que le natif de Colchester a annoncé sa décision au sélectionneur des Espoirs récemment. Né en Angleterre donc, mais habitant en France depuis l'âge de 4 ans, le portier des Verts a pris une autre dimension ces derniers mois du côté de Geoffroy-Guichard.

La suite après cette publicité

Formé à l'ASSE, Étienne Green avait été convoqué par Sylvain Ripoll cet été à l'occasion des quarts de finale de l'Euro U21, perdu par les Bleuets contre les Pays-Bas (2-1). Il était resté sur le banc alors qu'Illan Meslier gardait les cages tricolores. Convoqué sans jouer, il a donc encore le choix d'opter pour les Three Lions, qui devraient se réjouir de cette décision. Étienne Green regardera avec attention la prochaine liste de Lee Carsley, sélectionneur des U21 anglais, lors de la prochaine trêve internationale.