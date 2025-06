Irvin Cardona signe définitivement à Saint-Etienne !

Bien que l’ASSE n’a pas réussi à se maintenir en Ligue 1, les Verts, emmenés par Kilmer Sports, n’en restent pas moins très ambitieux pour la saison à venir. Outre la volonté de fermer la porte à un départ de Lucas Stassin et de Zuriko Davitashvili, le club du Forez veut conserver des joueurs capables de faire remonter Saint-Etienne dans l’Elite.

C’est le cas bien évidemment d’Irvin Cardona, acteur clé de la remontée des Verts dans l’Elite lors de la saison 2023-24 et revenu en prêt l’hiver dernier en provenance d’Augsbourg. L’attaquant de 27 ans, qui a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives en 15 matches, n’a jamais caché son attachement au maillot vert, et va avoir l’occasion de s’inscrire dans la durée dans le projet stéphanois. Selon nos informations, l’ASSE a levé l’option d’achat du joueur qui s’est engagé 3 saisons avec le club coaché par Eirik Horneland. Le montant de l’opération s’élève à 2,5 M€.