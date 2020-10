Nice - Lille : les compositions officielles

Trois jours après avoir connu des fortunes diverses en Ligue Europa, Aiglons et Dogues se font face à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1. Un match importantissime pour les deux équipes, puisque Nice peut monter sur le podium en cas de succès quand le LOSC peut prendre la place de leader. Patrick Vieira aligne donc sa défense à trois avec Stanley Nsoki, Dante et Robson Bambu très en vue à Saint-Etienne (victoire 3-1), et une équipe-type seulement amputée d'Amine Gouiri (remplacé devant par Claude-Maurice).

La suite après cette publicité

De l'autre côté du terrain, Christophe Galtier reconduit les mêmes qui ont atomisé le RC Lens dans le Derby du nord (4-0), sauf le décevant Jonathan David qui laisse sa place à Jonathan Ikoné aux avant-postes.

Les compositions des équipes :

Nice : Benitez - Bambu, Dante, Nsoki - Lotomba, Schneiderlein, Lees-Melou, Kamara - Lopes, Dolberg, Claude-Maurice.

Lille : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradaric - Araujo, André, Sanches, Bamba - Yilmaz, Ikoné.