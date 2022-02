Kevin Gameiro revient sur son passage au PSG

Interviewé ce samedi dans le journal L’Équipe, l’attaquant du Racing Club de Strasbourg Kevin Gameiro a évoqué son passage en Équipe de France et le fait qu’il n’avait jamais participé à une grande compétition avec les Bleus. « Le seul vrai regret de ma carrière est de ne jamais avoir joué de grande compétition avec les Bleus. Mais j'ai tout donné » explique le Français de 34 ans qui a joué 13 matchs avec le maillot de la France et inscrit trois buts.

L’ancien attaquant du Paris Saint Germain est également revenu sur son passage dans le club de la capitale. « Du PSG, dont je suis fan et où je rêvais de jouer depuis l'enfance, je retiens le titre de champion en 2013, le premier du club depuis 1994, qui restera un immense moment. Même si lors de ma deuxième saison, ce n'était pas évident, j'ai beaucoup progressé au contact de grands joueurs, comme David Beckham ou Zlatan Ibrahimovic. Cela m'a aidé pour la suite » raconte le buteur. À Paris entre 2011 et 2013, Gameiro a disputé 77 matchs avec le maillot parisien, inscrit 23 buts et délivré 6 passes décisives.