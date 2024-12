FC Barcelone : Pedri s’agace du manque de réalisme de son équipe

Défait par Leganés (0-1), le FC Barcelone continue sa mauvaise série en Championnat. Interrogé après la rencontre, Pedri n’a pas caché sa frustration sur les performances de son club. «Un match difficile, pour être honnête. Il est impossible d’être heureux aujourd’hui. Je pense que nous avons commencé un peu endormis avec ce but. Nous avons repris nos esprits, nous nous sommes créés des occasions, mais il nous a manqué l’étincelle pour aller de l’avant et marquer des buts», a expliqué l’Espagnol visiblement agacé.

La suite après cette publicité

« Nous devons mieux entrer dans le match. Quand une équipe comme celle-là prend un but à l’extérieur, elle met beaucoup de monde derrière… Nous avons eu des occasions. Nous devons être plus clairs devant le but si nous voulons gagner des matches. Nous devons nous améliorer en championnat, nous sommes dans une mauvaise passe », a également commenté le jeune milieu de terrain. Les Catalans vont vite devoir se reprendre pour ne pas voir la crise s’installer.