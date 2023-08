Aleksandar Mitrović quitte Fulham pour Al-Hilal

Après un bras de fer avec sa direction, l’attaquant international serbe Aleksandar Mitrović quitte le Fulham FC pour rejoindre l’Arabie saoudite et Al-Hilal, qui a déjà bouclé les arrivées de Neymar Jr, Yassine Bounou ou encore Kalidou Koulibaly. Le transfert est quant à lui estimé à plus de 50 millions d’euros, soit la vente la plus élevée du club anglais. Il s’engage avec le club basé à Riyad pour les trois prochaines saisons.

«Le Club peut confirmer qu’Aleksandar Mitrović est parti ce soir pour rejoindre Al Hilal en Saudi Pro League pour une indemnité de transfert record pour le Club. Le Club avait accepté à contrecœur une offre révisée car le joueur avait constamment fait connaître son désir de partir. Nous souhaitons à Aleksandar tout le succès possible dans cette nouvelle étape de sa carrière», peut-on lire dans le communiqué des Cottagers.