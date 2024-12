La charge appuyée de Laure Boulleau sur Kylian Mbappé

Interrogé sur le Canal Football Club à l’issue du long entretien accordé par Kylian Mbappé à CliqueTV Laure Boulleau n’a clairement pas été convaincue par la prise de parole de Kylian Mbappé. «J’étais contente de le revoir, on ne l’avait pas entendu depuis longtemps, mais je reste sur ma faim, j’en attendais beaucoup trop. Je pensais qu’il allait se livrer plus, sa communication était trop maîtrisée», a expliqué l’ancienne latérale de l’équipe de France féminine (65 sélections) sur Canal+. «Quand on lui a parlé de ses performances, il répondait par ‘on’. J’espérais qu’il enchaîne pour expliquer pourquoi ça ne va pas. Moi, j’avais besoin d’entendre un : oui, c’est vrai que je ne suis pas très bon en ce moment, je suis en train de me remettre en question», a insisté Laure Boulleau.

Sa prise de parole n’a pas été très bien reçue par tous les médias français, là où en Espagne, ces derniers se sont montrés bien plus complaisants avec le capitaine des Bleus. D’autant, qu’il n’a pas expliqué les raisons de son absence en équipe de France, ce qui a d’ailleurs agacé l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain qui a mis un petit tacle envers le Champion du Monde 2018.« Je n’ai pas envie qu’il fasse mea-culpa géant, mais quand il est venu en conférence de presse avec l’Équipe de France, il a eu des attitudes qui n’ont pas été appréciées. J’aurais aimé avoir son ressenti, mais aussi qu’il exprime des regrets sur ce qu’il a fait, sur ce qu’il a pu dire, sur un comportement qui n’était pas adapté. La conférence de presse qu’il a pu faire (ndlr: celle de septembre), ce n’était pas élégant, il aurait pu en discuter. Et tout ça, ça n’a pas été abordé», a conclu la chroniqueuse de 38 ans, visiblement frustrée.