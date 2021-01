UE Cornellà-FC Barcelone : les compos officielles

La suite après cette publicité

Après avoir vu le Real Madrid se faire piéger hier sur la pelouse d'Alcoyano (D3), le FC Barcelone est sans doute sur ses gardes. Les Blaugranas jouent leur 16e de finale de la Coupe du Roi ce soir (à suivre sur Foot Mercato à 21h) en déplacement à Cornella, également pensionnaire du troisième échelon du foot espagnol et qui avait fait tomber l'Atlético de Madrid au tour précédent ! Une place en 8e de finale et un tableau ouvert est en jeu pour le Barça.

Pour éviter le piège, Ronald Koeman aligne une équipe particulièrement remaniée, la plupart des cadres étant laissés au repos. Neto est dans le but. On retrouve une défense centrale composée de Ronald Araujo et Clément Lenglet. Au milieu, Ilaix Moriba, 18 ans depuis mardi, fête sa toute première apparition en pro, aux côtés de Puig et Pjanic. Devant, Trincão et Braithwaite sont accompagnés par Griezmann. Du côté de Cornella, c'est un 4-4-2 qui devrait être mis en place afin de tenter de créer un nouvel exploit.

Les compositions officielles

Cornellà : Juan - Guzman, Borja, Estelles, Moreno - Gila, Medina, Presa, Dorca - Marcet, Ontiveros

Barcelone : Neto - Mingueza, Araujo, Lenglet, Junior - Pjanic, Ilaix, Riqui Puig - Trincão, Braithwaite, Griezmann