FC Porto - FC Barcelone : les compositions officielles

Affiche de prestige au stade du Dragon ce soir ! Le FC Porto accueille Barcelone à 21h, pour le compte de la deuxième journée de C1 dans le Groupe H. Les deux clubs ont débuté par un succès leur campagne européenne, Porto battant le Shakhtar chez lui (3-1) et les Barcelonais corrigeant Antwerp en Catalogne (5-0). Les deux clubs ne se sont plus affrontés depuis la Supercoupe de l’UEFA, remportée par les Blaugranas en 2011.

Pour cette affiche, Sergio Conceicao aligne le même XI que celui qui s’est incliné face au Benfica ce weekend (0-1). Pepê et Taremi sont associés devant, Galeno côté gauche et Baro côté droit. Le milieu de terrain Eustaquio - Varela est devant la charnière Cardoso - Carmo, avec Joao Mario et Wendell dans les couloirs. Pour Barcelone, Lewandowski est en pointe, avec Yamal et Joao Felix sur les ailes. Gundogan, Romeu et Gavi forment le milieu, Koundé est titulaire avec Araujo devant Ter Stegen.

Les compositions

Porto : Costa (cap.) - Joao Mario, Cardoso, Carmo, Wendell - Baro, Eustaquio, Varela, Galeno - Pepê, Taremi

Barcelone : Ter Stegen (cap.) - Joao Cancelo, Koundé, Araujo, Balde - Romeu, Gavi, Gundogan - Yamal, Lewandowski, Joao Felix