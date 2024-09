Al-Hilal : Neymar annonce son retour !

Voilà un retour que les amoureux du football attendent sûrement. Même s’il est exilé du côté de l’Arabie saoudite depuis un an et son départ du PSG vers Al-Hilal, Neymar reste tout de même l’un des grands noms du football actuel. Mais voilà, cela fait presque un an que le joueur de 32 ans n’a plus foulé un terrain avec sa blessure aux ligaments croisés et au ménisque qui a eu lieu en octobre 2023 avec le Brésil contre l’Uruguay.

La suite après cette publicité

Néanmoins, un retour se précise. Même s’il ne figure pas dans la liste du champion d’Arabie saoudite en titre pour participer à la Saudi Pro League, l’ancien du FC Barcelone est présent dans la liste du championnat d’Asie. Sur son compte Instagram, Neymar a fait part de sa joie suite à son retour sur les terrains : «Je suis heureux d’être de retour dans le groupe.» Voilà de quoi donner le sourire aux fans du club saoudien et à ceux du joueur brésilien.