Leny Yoro impressionne déjà en Angleterre, le PSG entame une révolution pour son milieu de terrain

Leny Yoro met tout le monde d’accord

A peine arrivé à Manchester United, Leny Yoro, 18 ans, impressionne déjà tout son monde en Angleterre. « Les débuts avec style de Leny Yoro », affiche le Manchester Evening News ce matin. Selon le média anglais, Leny Yoro a rapidement intégré l’équipe de Manchester United. Il a joué dès son arrivée malgré une seule séance d’entraînement. Sa grande envergure et ses interventions défensives ont impressionné lors du match contre les Glasgow Rangers, remporté par les Mancuniens 2-0, hier. Yoro s’est illustré par des passes précises et une solide défense. De son côté, AS le décrit comme « le Lamine Yamal de la défense ». L’analogie n’est pas exagérée pour le média qui explique que ce joueur à toutes les qualités pour réussir au haut niveau.

Le chantier du PSG au milieu

En France, on se réjouit forcément des déclarations de Rui Costa hier. Dans le journal L’Equipe, il faut faire une place pour Joao Neves. Car oui, le PSG doit déjà s’occuper de plusieurs dossiers dans son entrejeu. Le journal français parle d’un « coup à trois bandes ». Le transfert du Portugais est lié à d’autres dossiers. Déjà, il y a Renato Sanches, de retour d’un prêt non concluant à l’AS Rome et que le PSG essaie de céder à Benfica dans l’opération, même si les deux transactions seraient dissociées. Le joueur pourrait faire l’objet d’un prêt avec option. Et puis, il y a Manuel Ugarte, qui possède un accord avec Manchester United, selon nos informations. Luis Enrique veut des renforts au milieu et il essaie de faire une place à Ayman Kari, qui est de retour d’un prêt d’un an et demi à Lorient.

Le Barça accélère pour Nico Williams et Dani Olmo

Le FC Barcelone est en passe de faire un « gros coup ». C’est ce qu’affiche le journal catalan Sport sur sa Une du jour. Le Barça pourrait frapper fort sur le marché des transferts avec les signatures de Nico Williams et de Dani Olmo. Le président Joan Laporta se dit optimiste pour réaliser ces transferts, tout en sachant que les négociations avancent dans le bon sens, explique Sport. Le club espagnol est évidemment sujet à des difficultés financières, mais la direction catalane a une stratégie. Le club a sécurisé des revenus supplémentaires grâce à un nouveau contrat avec Nike, mais aussi grâce à la probable vente de "Barça Vision", une plateforme de Blockchain créée par le club.