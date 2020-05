Cannavaro revient sur le coup de tête de Zidane à Materazzi

Près de 14 ans après le tristement célèbre «coup de boule» adressé par Zinedine Zidane à Marco Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006 entre la France et l'Italie, le défenseur central italien a révélé ce qu'il avait dit au Ballon d'Or 1998 pour le faire sortir de ses gonds ce soir-là. Fabio Cannavaro, son partenaire en défense centrale et capitaine de la Squadra Azzura à l'époque, est lui aussi récemment revenu sur cet incident historique, qui a valu un carton rouge à ZZ en prolongations, au cours d'un live Instagram.

«Pour être honnête, je me rappelle seulement du bruit. Je n'étais pas loin, je me suis tourné et j'ai vu Marco au sol. J'ai entendu ce bruit et Marco m'a dit: "il m'a mis un coup de tête". Est-ce que c'était douloureux? Au-delà de ça, il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est jeté à terre. Au revoir et merci. C'était un bon coup de tête», a ainsi déclaré le Ballon d'Or 2006. Ce fameux coup de tête de Zidane a également marqué la fin de sa carrière de joueur professionnel, puisqu'il s'agissait de son dernier match avant de raccrocher les crampons.