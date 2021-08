Community Shield : les compositions officielles de Leicester-Manchester City

Cet après-midi, Manchester City, vainqueur du championnat d'Angleterre 2020-2021, est opposé à Leicester City, vainqueur de la coupe d'Angleterre, à Wembley, pour le compte de la 99e édition de la Supercoupe d'Angleterre de football (ou Community Shield). Si Jack Grealish, recruté pour 117 millions d'euros, pourrait faire sa première apparition pour Man City, il démarre sur le banc. Ederson, John Stones, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Gabriel Jesus sont eux tous absents du côté du champion. Zack Steffen est titularisé dans les buts, derrière le quatuor : João Cancelo, Rúben Dias, Nathan Aké et Benjamin Mendy. Ilkay Gündogan accompagne le jeune Cole Palmer au milieu, et Fernandinho. Alors que devant, Samuel Edozie, 18 ans, est associé à Riyad Mahrez et Ferran Torres.

Leicester, de son côté, est privé des blessés Timothy Castagne, James Justin et Jonny Evans, tandis que la saison de Wesley Fofana est incertaine après sa fracture du péroné, lors d'un match amical de pré-saison contre Villarreal. Le patron de la défense, Kasper Schmeichel, débute comme dernier rempart, protégé par Ricardo Pereira, Daniel Amartey, Caglar Söyüncü et Ryan Bertrand. Wilfred Ndidi et Youri Tielemans forment le double pivot, en soutien d'une ligne de trois composée par Ayoze Pérez, James Maddison et Harvey Barnes. Jamie Vardy est en pointe.

Les compositions d'équipes :

Leicester : Schmeichel - Pereira, Amartey, Soyuncu, Bertrand - Ndidi, Tielemans - Pérez, Maddison Barnes - Vardy,

How we're lining up for the #CommunityShield this afternoon! 🦊



Team news sponsored by @FBS_news 📋 pic.twitter.com/kB2eZhEx8O — Leicester City (@LCFC) August 7, 2021

Manchester City : Steffen - Cancelo, Dias, Ake, Mendy - Gundogan, Fernandinho, Palmer - Mahrez, Edozie, Torres