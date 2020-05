OM : José Anigo et sa mauvaise relation avec Didier Deschamps

Après sa démission du poste d'entraîneur de l'OM en 2004, José Anigo est devenu le directeur sportif du club olympien et ce jusqu'en 2014. L'ancien dirigeant marseillais était donc présent lors de l'arrivée de Didier Deschamps sur le banc, en 2009. Les relations entre les deux hommes n'ont jamais été au beau fixe alors qu'elle avait plutôt bien démarré, comme l'a raconté Anigo lors d'un entretien accordé à La Provence ce mardi : «à l'époque, on avait passé tous nos diplômes ensemble. Il n'y avait aucune raison qu'on ne s'entende pas. On avait atteint une finale de coupe d'Europe la même année avec nos clubs respectifs, lui la finale de la Ligue des champions avec Monaco et moi celle de la coupe de l'UEFA avec l'OM (en 2003-2004). Ça s'est toujours bien passé durant notre formation, à Clairefontaine, à Aix-en-Provence... Et à partir du moment où il est venu à Marseille, ça a changé», a-t-il lâché, avant d'expliquer.

«Le problème, on le connaît tous, c'est Jean-Pierre Bernès (son agent). Il a foutu un bordel monstre (sic) entre Didier et moi. C'est ça la vérité. Et à la fin, il n'y avait plus de confiance, ni d'un côté, ni de l'autre. Didier ne me regardait plus de la même manière, et je ne le regardais plus de la même manière non plus. C'était légitime, mais en réalité, entre lui et moi, il n'y a jamais eu de problème majeur. Je cherche parfois à comprendre comment on a pu en arriver là, mais j'ai du mal à trouver... Il n'y a eu aucun acte pour qu'on en arrive à cette situation. La déduction est simple : la crasse s'immisce toujours entre l'ongle et la peau. Mais je n'ai pas de mal à dire qu'il a fait du bon boulot et qu'il a été champion de France (en 2010). C'est vrai que je n'ai pas très envie de parler de lui, ça n'a aucun intérêt, ni pour moi ni pour lui. Mais oui, c'est son titre, il a été un champion de France méritant. Il n'y a aucun problème là-dessus». José Anigo a tout de même précisé que l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a bénéficié et profité du travail réalisé en amont par Eric Gerets, à qui il a succédé en tant qu'entraîneur de l'OM à l'époque.