Johan Bakayoko a rejeté froidement l’Arabie saoudite

Considéré comme l’un des grands espoirs à son poste, Johan Bakayoko prouve saison après saison qu’il commence à devenir un excellent ailier droit. Performant la saison dernière avec le PSV Eindhoven, le Belge de 21 ans a été pisté par de nombreuses équipes cet été. Suivi en Angleterre, le numéro 11 du PSV est finalement resté avec la formation d’Eredivisie, estimant ne pas avoir reçu la bonne offre. Également pisté en Arabie saoudite, Bakayoko avait l’occasion de gagner beaucoup d’argent alors qu’il n’est qu’au début de sa carrière.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son refus, le natif d’Overisje a recalé encore une fois l’argent saoudien : «je suis très heureux. Je suis toujours avec mes amis et avec les gens que j’aime. De plus, je joue toujours dans le meilleur club des Pays-Bas. Je serai bref. Je ne veux pas partir moi-même. C’est pourquoi tout ce qui concerne le transfert s’est arrêté immédiatement. Ma famille est bien ici au PSV et je suis heureux. L’argent ne vaut rien.» Le message est visiblement passé.