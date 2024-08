Mercato : Vinicius Junior inquiète clairement le Real Madrid !

« J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, alors je chéris chaque instant comme si c’était le dernier. Tout le monde veut gagner pour la meilleure équipe de la planète, jouer avec les meilleurs, marquer autant de buts dans autant de finales et apporter autant d’aide… Je n’ai que 24 ans et je veux continuer comme ça encore longtemps et écrire l’histoire de cette grande équipe dans laquelle je joue aujourd’hui. Tout le monde n’a pas cette chance, alors je parle de profiter de chaque instant sous ce maillot ». Dans un entretien accordé à CNN, Vinicius Junior était très clair…

Alors que des informations concernant des offres colossales d’Arabie saoudite sont sorties ces dernières semaines, la star brésilienne a donc confirmé qu’elle n’a pas l’intention de quitter Madrid cet été. Un petit ouf de soulagement pour les fans merengues, forcément. Mais comme l’explique Marca, en interne, les dirigeants du champion d’Espagne et d’Europe en titre sont tout de même inquiets.

Vinicius a changé

Effectivement, même s’ils savent que la vedette de la Canarinha ne partira pas, ils ont peur que ce feuilleton ait pu distraire le joueur. La direction comme le staff pensent même que depuis les propositions saoudiennes, Vinicius Jr s’est un peu déconcentré et qu’il est peut-être moins motivé qu’avant. Les Madrilènes savent que le joueur va toujours avoir cette offre saoudienne dans un coin de la tête.

Même s’il n’a pas foncièrement été mauvais lors des deux matchs de Liga face à Mallorca et Valladolid, étant même bien meilleur que son compatriote Rodrygo ou que Kylian Mbappé, le staff de Carlo Ancelotti estime que ce n’est pas le Vini de la saison dernière et veut l’aider à retrouver sa meilleure version. Le Brésilien aura l’occasion de prouver qu’il est toujours le leader offensif du Real Madrid dès jeudi soir face à Las Palmas…