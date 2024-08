Real Madrid : les confidences poignantes de Vinicius Junior sur son avenir

Prétendant affiché au Ballon d’Or 2024, Vinicius Junior (24 ans) sort d’une saison folle avec le Real Madrid. Vainqueur de la Ligue des Champions et de la Liga avec les Merengues, il a affolé les compteurs avec 24 buts et 11 offrandes en 39 matches. Un exercice accompli pour lui qui est reparti pour une nouvelle saison avec la Casa Blanca qui s’annonce chargée. Pourtant, sa présence aurait pu être menacée puisque l’Arabie saoudite a tenté de l’attirer dans ses filets avec une offre XXL.

La suite après cette publicité

Finalement resté, le principal intéressé est revenu dans un entretien pour CNN su son lien avec le Real Madrid. Et pour Vinicius Junior, il faut chérir chaque instant avec les Merengues car cela peut vite s’arrêter : «j’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, alors je chéris chaque instant comme si c’était le dernier. Tout le monde veut gagner pour la meilleure équipe de la planète, jouer avec les meilleurs, marquer autant de buts dans autant de finales et apporter autant d’aide… Je n’ai que 24 ans et je veux continuer comme ça encore longtemps et écrire l’histoire de cette grande équipe dans laquelle je joue aujourd’hui. Tout le monde n’a pas cette chance, alors je parle de profiter de chaque instant sous ce maillot.»

À lire

Le Real Madrid va connaître une fin de mercato plus agitée que prévu

Vinicius Junior veut au moins 6 Ligues des Champions

Des mots rassurants quant à sa continuité dans la capitale espagnole et qui témoigne son envie de se dépasser avec le Real Madrid. D’ailleurs, Vinicius Junior ambitionne encore de grandes choses avec la Casa Blanca : «je joue toujours pour être parmi les meilleurs et, chaque jour qui passe au Real Madrid, je me sens plus confiant. J’ai déjà gagné deux Ligues des Champions et je joue avec d’autres qui en ont déjà gagné six. Carvajal en a également gagné six et ils nous motivent chaque jour à jouer au-delà de nos limites et à nous dire que tout est possible avec l’équipe que nous avons maintenant.» Continuer de gagner est la chose la plus difficile dans le football et Vinicius Junior en est conscient.

La suite après cette publicité

Pourtant, l’ailier brésilien reste motivé et souhaite continuer d’écrire l’histoire du Real Madrid : «nous sommes déjà arrivés jusqu’ici (en remportant deux Ligues des Champions en trois ans ndlr), c’était vraiment dur. Mais rester au plus haut niveau, c’est beaucoup plus dur, donc je veux rester à ce niveau pendant longtemps et pouvoir gagner autant de Ligues des champions que Carvajal, Modrić, Nacho et Toni, qui en ont remporté six. Nous avons peut-être l’une des meilleures équipes de la prochaine décennie, et maintenant, nous devons montrer sur le terrain que nous sommes capables de performer. Et moi, avec mes coéquipiers, à chaque match que nous jouons, nous pouvons nous rapprocher de plus en plus de titres pour le Real Madrid.» De quoi écarter les rumeurs saoudiennes pendant un petit moment …