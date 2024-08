Real Madrid : Vinicius Jr a refusé une offre XXL

Des stars et des millions. La recette est simple, mais l’Arabie saoudite a décidé de l’utiliser pour attirer une pluie de grands noms depuis le mercato d’hiver 2023. Cristiano Ronaldo et Al-Nassr ont ouvert le bal. Puis, d’autres ont suivi le mouvement lors du marché des transferts estival 2023 à l’image de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Roberto Firmino et Riyad Mahrez. Un an plus tard, Houssem Aouar, Moussa Diaby, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Nacho sont arrivés.

Mais la Saudi Pro League veut encore mettre la main sur des joueurs évoluant en Europe. Vendredi, nous vous avons expliqué sur notre site que l’Arabie saoudite drague Kang-in Lee. En effet, la SPL veut en faire l’un des joueurs les mieux payés de la ligue pour le déloger du PSG. En parallèle, elle compte formuler une offre XXL au club de la capitale française. Mais les Franciliens ne sont pas forcément pour se séparer du Sud-coréen, qui se sent bien à Paris.

Vini est dragué par la SPL

Parmi les autres joueurs ciblés, on retrouve un certain Vinicius Jr. The Athletic révèle qu’une délégation d’un fonds d’investissement public, qui travaille pour le compte du ministère des Sports saoudien, a contacté les agents du Brésilien âgé de 24 ans. L’idée est de le convaincre de signer en SPL afin d’être l’un des visages de la ligue avant le Mondial 2034, qui sera organisé là-bas.

Pour y parvenir, l’Arabie saoudite compte le gâter financièrement avec une proposition XXL. Le média anglais évoque une "offre lucrative". Mais Vini Jr et son entourage ont pour le moment refusé de rejoindre le championnat saoudien cet été 2024. Le joueur se sent bien au Real Madrid, où il veut remporter le Ballon d’Or sous le maillot merengue. De plus, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne veulent pas le vendre. La publication anglaise précise que la SPL compte revenir à la charge à l’avenir.