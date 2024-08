L’Arabie saoudite prépare une offre XXL pour Kang-in Lee et le PSG

Le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle ère cet été 2024. En effet, le club de la capitale n’a plus d’immense star dans ses rangs mais il veut miser sur le collectif. Luis Enrique a répété à plusieurs reprises l’an dernier que le PSG 2024-25 serait meilleur que celui de la saison précédente. Malgré tout, le technicien ibérique s’appuiera sur une base solide installée lors du précédent exercice. Un exercice au cours duquel Kang-in Lee a posé ses valises dans la capitale.

Recruté pour 22 M€, l’ancien joueur de Majorque a rapidement pris ses marques, même si parfois il a manqué de régularité. Le milieu offensif de 23 ans, dont le maillot a été l’un des plus vendus l’an dernier, a bouclé sa première année parisienne avec un bilan de trois buts et quatre passes décisives en 23 rencontres de Ligue 1. Il espère faire mieux cette saison, lui qui connaît mieux le club, son coach et ses partenaires.

L’Arabie saoudite drague le Sud-coréen

Malgré tout, son nom est cité à la rubrique mercato. Le mois dernier, nous vous avons parlé d’une approche d’un club de Premier League, qui a offert 70 M€ au PSG. Mais les Franciliens ont refusé, eux qui comptent sur le Sud-coréen. Le club de Nasser Al-Khelaïfi va encore devoir se montrer solide sur ses appuis puisque Kang-in Lee a un autre prétendant. Selon nos informations, la Saudi Pro League lui fait les yeux doux.

Un club veut en faire l’un des joueurs les mieux payés de la ligue. En parallèle, une très grosse offre devrait arriver sur les bureaux du PSG. Il reste à savoir ce que les pensionnaires du Parc des Princes feront, eux qui ont toujours fermé la porte à un départ du joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Même chose pour le Sud-coréen. Nous vous avons expliqué qu’il se sent bien en France et qu’il n’a pas forcément l’intention de bouger. Affaire à suivre…