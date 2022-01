Coupe d'Afrique des Nations 2021 : quels sont les favoris pour le sacre final ?

Avec le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso, prévu ce dimanche à 17h, débutera la compétition lors de laquelle 24 nations se réuniront dans le pays des Lions Indomptables pour tenter de remporter le Graal. Une compétition qui se déroule en hiver après le report de la CAF en raison des conditions météorologiques et de la situation sanitaire. Certains organismes européens avaient ensuite poussé pour un deuxième report et même une annulation de cette édition, avant que l'instance panafricaine ne mette les choses au clair en confirmant la tenue du 9 janvier au 6 février prochain. Et à un jour du début des hostilités, plusieurs prétendants se démarquent pour le sacre final.

Les favoris, entre pays hôte et tenant du titre

Comment ne pas débuter par les prétendants et celui qui est considéré comme le grand favori pour sa propre succession : l'Algérie. Vainqueurs en finale face au Sénégal en 2019, les Fennecs de Djamel Belmadi rejoignent le Cameroun avec cette même ambition de répéter le parcours réalisé en Egypte. La majorité du groupe convoqué par le sélectionneur avait déjà soulevé le trophée il y a deux ans, et ces derniers auront à cœur de prolonger la série de 34 matches sans défaite pour les Verts, record absolu en Afrique et à trois rencontres d'égaler celui de l'Italie (37), qui détient le record mondial. Le technicien algérien peut compter sur le leadership de Riyad Mahrez, en grande forme avec Manchester City (5 buts sur ses 5 derniers matches). De plus, plusieurs éléments de la liste de Belmadi (Bounedjah, Belaïli, Brahimi...) ont remporté la Coupe arabe de la FIFA en décembre dernier sous les ordres de Madjid Bougherra, qui a également prouvé la montée en puissance du football algérien avant le tournoi continental.

Deux autres favoris sembleent se distinguer : le Sénégal et le Cameroun. Malheureux finalistes de la dernière édition, les joueurs d'Aliou Cissé reviennent dans la compétition dans le but d'inaugurer enfin leur palmarès continental, n'ayant jamais réussi à remporter de CAN malgré 16 participations et 2 finales. Mais les Lions de la Teranga sont de retour avec des joueurs de renom à chaque ligne (E. Mendy, Koulibaly, Mané...), qui leur ont permis notamment de dominer le premier tour des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde 2022. Quant aux Lions Indomptables, guidés par Toni Conceição depuis deux ans, et qui joueront à domicile, ils veulent réitérer le sacre de 2017 au Gabon, lors duquel ils avaient vaincu l'Egypte, sélection la plus titrée (7 CAN). Le sélectionneur portugais fait confiance à plusieurs joueurs évoluant (Oyongo, J. Onana, Toko Ekambi...) ou passés (Zambo-Anguissa, Choupo-Moting, Lea Siliki...) par la Ligue 1. Si l'effectif n'est pas le plus alléchant sur le papier, l'avantage du terrain et la belle présence prévue des supporters camerounais hissent cette nation parmi les favorites.

Les outsiders, dont deux au Maghreb

Juste derrière ce trio, on retrouve d'autres sélections, également bien déterminées à aller chercher une victoire finale mais semblant un peu en-dessous en raison d'absences ou de dynamiques sportives moins positives. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire de Patrice Beaumelle, qui avait vu en novembre dernier son rêve de disputer le prochain Mondial éteint par le Cameroun à la dernière journée des éliminatoires. Récemment sacrés champions en 2015, les Eléphants peuvent cette année compter sur une armada offensive intéressante, portée par la forme étincelante de Sébastien Haller, meilleur buteur en Eredivisie (12) et en Ligue des Champions (10). Ensuite, une équipe absente du dernier carré depuis 2004, année de sacre à domicile : la Tunisie. Les Aigles de Carthage ont été au minimum en quarts de finale à sept reprises sur leurs neuf dernières participations, prouvant néanmoins leur régularité. Avec plusieurs joueurs finalistes de la Coupe arabe, ce parcours pourrait permettre aux hommes de Mondher Kebaier de surfer sur cette dynamique et de briser ce plafond de verre pour une place en demi-finale.

Enfin, une nation en confiance sportivement mais un groupe paraissant plus diminué : le Maroc. En effet, malgré la qualification pour les barrages du Mondial 2022, Vahid Halilhodzic a décidé de disputer cette CAN sans son meneur de jeu Hakim Ziyech, qu'il n'a plus convoqué depuis juin dernier. Mais cela n'empêche pas le sélectionneur des Lions de l'Atlas d'avoir un groupe pouvant concurrencer les meilleures nations du continent, avec le Parisien Achraf Hakimi comme principal porte-étendard. Les Lions de l'Atlas peuvent sembler moins dangereux sans le milieu offensif de Chelsea, mais l'aspect collectif prôné par le technicien bosnien leur a permis de balayer leurs adversaires avec la manière, puisqu'ils sont invaincus depuis 19 rencontres (15 victoires dont 9 consécutives, 4 nuls). Au-delà de ces six nations, d'autres équipes comme le Nigeria, l'Egypte et le Mali n'hésiteront pas à jouer les trouble-fêtes dans cette édition. On pourrait également avoir droit à de belles surprises avec les Comores (1ère participation), qui ne se priveraient pas d'imiter le Bénin et Madagascar, surprenants quarts de finalistes en Egypte il y a deux ans.