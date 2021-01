Arsenal - Newcastle : les compositions sont là

Arsenal reçoit Newcastle pour le compte de la 19e journée de Premier League et entend poursuivre sa bonne dynamique. Les Gunners s'organisent ainsi en 4-2-3-1 avec Bernd Leno dans les cages derrière Cédric Soares, David Luiz, Rob Holding et Kieran Tierney. Thomas Partey et Granit Xhaka sont dans l'entrejeu tandis que Bukayo Saka, Emil Smith Rowe et Pierre-Emerick Aubameyang épaulent Alexandre Lacazette en attaque.

De son côté, Newcastle mise sur un 4-4-2 avec Karl Darlow comme dernier rempart. Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Ciaran Clark et Jamal Lewis se retrouvent devant lui. Le double pivot est constitué de Jonjo Shelvey et de Matthew Longstaff. Enfin, Callum Wilson et Andy Carroll sont soutenus par Miguel Almiron et Joelinton.

Les compositions :

Arsenal : Leno - Cédric, Luiz, Holding, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Smith Rowe, Aubameyang - Lacazette

Newcastle : Darlow - Krafth, Lascelles, Clark, Lewis - Almiron, Shelvey, Longstaff, Joelinton - Carroll, Wilson