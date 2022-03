Marc Overmars rebondit au Royal Antwerp

Au cœur d'un scandale sexuel entraînant sa démission de l'Ajax Amsterdam, le 6 février dernier, Marc Overmars va rebondir en Belgique. En effet, l'ancien ailier néerlandais, passé notamment par Arsenal, vient d'être nommé directeur technique du Royal Antwerp, pointant actuellement à la troisième du championnat belge. «Je suis très heureux de rejoindre ce club et ce projet. C’est un défi très ambitieux. Ce qui a été construit ici en quelques années est impressionnant, il y a un réel potentiel dans ce club et cette ville qui aiment le football, avec un grand engouement populaire. J’ai hâte de commencer le travail et je vais m’installer à Anvers», a-t-il confié dans un communiqué publié par le club.

Une nouvelle expérience pour celui qui avait donc grandement terni son image suite aux révélations de «messages inappropriés» et à caractère sexuel envoyés à «plusieurs collègues féminines». Une sombre affaire pour laquelle le Néerlandais de 48 ans avait d'ailleurs présenté, publiquement, ses excuses : «je présente mes excuses. Surtout pour quelqu'un dans ma position, ce comportement ne peut être justifié, je m'en rends compte maintenant. Mais il est trop tard. Je ne vois pas d'autre option que de quitter l'Ajax. Cela a également un impact majeur sur ma vie privée. C'est pourquoi je demande à tout le monde de me laisser tranquille, ainsi que ma famille».