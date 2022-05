Alexandre Pato raconte sa terrible descente aux enfers

Les amoureux du football nés vers la fin des années 90 gardent forcément un excellent souvenir d'Alexandre Pato. Débarqué à l'AC Milan en 2008, le jeune prodige brésilien, qui a remporté le Golden Boy en 2009, était déjà nommé comme le nouveau joyau du football brésilien. Pourtant, rien ne s'est passé comme prévu pour lui. Dans un entretien paru dans The Players Tribune, l'avant-centre de 32 ans a accepté de revenir sur ses soucis du passé qui l'ont empêché de figurer parmi les plus grandes stars de la Seleção.

«J'aurais dû répondre à ces questions il y a longtemps, a-t-il expliqué. Il y avait tellement de rumeurs sur moi, surtout à Milan. J'ai trop fait la fête. Je n'en avais pas envie. Je vivais dans un monde imaginaire. Mais quand je voulais parler, on me disait de me concentrer sur mon football. J'étais trop jeune pour écouter. J'ai commencé à trop rêver. Même si je travaillais encore dur, mon imagination m'emmenait dans toutes sortes d'endroits.»

«J'ai fait fausse route»

En effet, la jeunesse d'Alexandre Pato n'a pas été facile. Et malgré une arrivée exceptionnelle à l'AC Milan, les longues blessures l'ont empêché de s'installer durablement dans le XI des Rossoneri. «Dans ma tête, j'avais déjà le Ballon d'Or dans la main. C'est très difficile de ne pas y penser. De plus, j'avais tant souffert pour y arriver. Je me remettais d'un problème musculaire, puis je me faisais une entorse à la cheville et je continuais à jouer. Je voulais plaire à tout le monde. C'était l'un de mes défauts. Les gens s'attendaient à ce que je marque 30 buts par saison, mais je ne pouvais même pas monter sur le terrain», a-t-il ajouté.

Et après un retour au Brésil et un passage intéressant à Villarreal, Pato s'est perdu en Chine, puis à Sao Paulo. «J'ai fait fausse route. Après la Chine, j'étais toujours célibataire, alors j'ai décidé de profiter de ma liberté. Je suis allé à Los Angeles. Je voulais le meilleur hôtel, la meilleure voiture, les meilleures soirées. Je me suis retrouvé dans cet endroit où un mec était en train de sniffer de la coke, à côté de moi. Soudain, je me suis dit : "Qu'est-ce que je fais ici ?" Ce n'était pas ce que je voulais. C'était un autre monde».

Aujourd'hui à Orlando City, en MLS, Alexandre Pato n'en a pas fini avec les blessures, mais assure être passé à autre chose et avoir retrouvé une vie extérieure plus saine. «La Bible avait toutes les réponses que je cherchais. J'ai tourné la tête vers le ciel et j'ai dit : "Seigneur, je ne veux plus de cette vie." Ce jour-là, ma vie a changé pour toujours, a-t-il assuré. Quand je suis allé à Orlando et que je me suis blessé au genou l'année dernière, j'aurais pu m'effondrer. Le lendemain, j'ai décidé de revenir plus fort». Un talent qu'on aurait aimé voir plus longtemps au très haut niveau.