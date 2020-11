Atlético de Madrid - FC Barcelone : les notes du match

Trippier (6) : très actif dans son couloir droit, l'ancien latéral des Spurs a fait preuve de beaucoup de générosité, omniprésent et au service de ses partenaires autant défensivement qu'offensivement. Si sa qualité de centre n'a pas mené à un but, elle a toutefois mis le doute dans la tête des défenseurs de l'équipe catalane.

Llorente (6,5) : rapidement entré dans son match, le milieu de terrain espagnol n'a eu besoin que de douze petites minutes pour se mettre dans une situation de but, mais sa frappe s'échouait sur la barre transversale de Ter Stegen. Très souvent à l'origine des nombreuses opportunités des siens ce soir, sa vista balle au pied a fait toute la différence dans les nombreux enchaînements de passes effectués tout au long de la rencontre avec Carrasco, Saul, ou encore Félix. Remplacé à la 73e par Diego Costa qui a été gênant pour le Barça avec un jeu dos au but très efficace.

Saul (6,5) : comme à son habitude, le milieu de terrain espagnol n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour rentrer dans son match. Dès la 5e minute, bien servi par Carrasco, il frappait fort sur la gauche et obligeait Ter Stegen à effectuer une parade des plus belles (5e). Son entente avec Koke Llorente et Carrasco était indéniable ce soir tant ces derniers n'ont pas cessé de combiner au travers d'un nombre de passes incalculables.

Correa (5,5) : titulaire pour palier l'absence de Suarez, testé positif au Covid-19, l'attaquant argentin n'a pas chômé et a joué différents rôles sur le terrain ce soir. Offensivement intéressant, il n'a pas hésité à combiner avec ses partenaires et aurait pu être passeur décisif si le tir de Llorente n'avait pas trouvé la barre (12e). Son rôle était par moments bien plus défensif, et il en a profité pour gratter quelques bons ballons aux Catalans (4e). Remplacé à la 84e par Kondogbia. La dernière recrue des Madrilènes n'a toutefois pas eu le temps de se montrer réellement en si peu de temps.