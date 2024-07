Fabio Grosso revient sur son passage mouvementé à l’OL

Appelé en septembre 2023 pour tenter de redonner des couleurs à une équipe de l’Olympique Lyonnais qui stagnait en dernière position au classement de Ligue 1, le retour de Fabio Grosso entre Rhône et Saône n’a pas été un long fleuve tranquille. Entre les résultats enregistrés bien en deçà des espérances (4 défaites, 2 nuls et 1 succès en 7 matchs) et sa blessure à l’œil suite au caillassage du bus de l’OL à Marseille, le technicien italien a connu une expérience très compliquée sur le banc de touche rhodanien avant d’être limogé de son poste seulement deux mois et demi après son arrivée.

Néanmoins, l’ex-international transalpin, qui officie à Sassuolo depuis mars dernier, n’en garde pas un mauvais souvenir. Au contraire, il estime que cette pige à Lyon l’a renforcé pour la suite de sa carrière dans la peau d’un entraîneur. «Lyon est un endroit merveilleux, j’y étais allé en tant que joueur (de 2007 à 2009). Ça s’est mal passé en tant qu’entraîneur, mais cette expérience m’a formé», a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.