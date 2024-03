OL : cinq choses à savoir sur Abner, probable future recrue lyonnaise

C’est aussi le signe d’une cellule de recrutement qui travaille de mieux en mieux. Ces dernières saisons, l’OL n’a jamais su boucler une recrue bien avant un mercato. Preuve que la nouvelle équipe dirigeante des Gones est plus impliquée, cette dernière a déjà mis la main sur un joueur pour cet été selon plusieurs sources concordantes. En effet, Abner sera un joueur de Lyon la saison prochaine et devrait démarrer avec le statut de doublure pour pallier le probable départ d’Henrique. Méconnu en France, voilà quelques éléments pour mieux connaître le joueur de 23 ans.

Il était très coté au Brésil avant son départ en Europe

Pour Abner Vinicius, tout commence à Ponte Preta en 2019. Évoluant aux côtés de…Camilo, ancien flop retentissant de l’OL, le défenseur gauche très offensif montre de sacrées prédispositions qui lui permettent de rejoindre l’Atletico Paranaense de Bruno Guimarães à l’été 2019. Avec l’Athletico PR, l’idylle commence bien et Abner s’impose rapidement comme un titulaire indiscutable. Vainqueur de la Copa Sudamericana en 2021 avec la formation brésilienne, le jeune défenseur gauche se fait un nom et s’impose comme l’un des meilleurs à son poste au Brésil.

Il a remporté les JO 2021 avec le Brésil

Forcément, ce nouveau statut lui ouvre les portes des équipes de jeunes de la Seleção. Sélectionné à deux reprises avec l’équipe U23 auriverde, le défenseur gauche d’1m81 est convoqué pour les JO 2021 de Tokyo avec le Brésil. Aux côtés de Bruno Guimarães, Antony, Richarlison, Gabriel Martinelli ou encore Dani Alves, le jeune Abner, alors âgé de 21 ans, ne joue pas beaucoup, mais côtoie des joueurs qui seront appelés régulièrement avec l’équipe A par la suite. Avec trois petites minutes disputées contre l’Arabie saoudite en phase de poules, Abner est un acteur mineur du sacre du Brésil à Tokyo mais peut se targuer d’avoir disputé cette compétition fabuleuse dans sa vie.

Des soucis d’adaptation avec le Betis

Mais alors qu’il avait fait ses marques au Brésil, Abner se devait, comme tous les joueurs talentueux de ce pays du football, de tenter sa chance en Europe. Sur le Vieux Continent, c’est finalement le Betis qui rafle la mise contre 7 millions d’euros à l’hiver 2023. Et alors que cette arrivée ressemblait à la belle affaire pour remplacer Alberto Moreno, parti à Aston Villa, rien ne s’est passé comme prévu pour le Brésilien. Rencontrant des difficultés pour s’adapter au football européen, le natif de Presidente Prudente ne joue presque pas pour sa première demi-saison. D’abord titulaire pour ses deux premières rencontres, Abner est progressivement placé sur le banc suite à une mauvaise performance contre le FC Barcelone. Interrogé sur ce mauvais match, l’intéressé a été franc et l’a justifié en expliquant le drôle de calendrier au Brésil : «je suis honnête, ça m’a coûté cher. Une semaine, j’étais en vacances et l’autre, je jouais contre le Barça. C’est quelque chose que parfois les gens ne voient pas. Les gens pensaient que je m’entraînais au Brésil et ce n’était pas le cas. Il était en vacances depuis quinze jours à un mois et avait réalisé une saison de près de 50 matchs. J’étais dans mon temps pour me reposer. Je m’entraînais, mais pas comme les joueurs ici. Les joueurs ici étaient en milieu de saison et à un très haut niveau. Cela m’a coûté cher.»

Les supporters andalous fêtent son départ

Par la suite, Abner est plus utilisé lors de la cuvée suivante. Remplaçant clair aux yeux de Manuel Pellegrini, il profite des blessures, dont il est épargné depuis le début de sa carrière, pour compter 23 apparitions cette saison. Rester était donc un pari qui s’est avéré payant pour le joueur de 23 ans qui avait repoussé l’idée d’un départ l’été dernier comme il l’a confié à l’Estadio Deportivo en début d’année : «mon objectif a toujours été le Betis. Je n’ai rien entendu de l’extérieur. Quand je partais en vacances, je pensais déjà à retourner m’entraîner, pour être meilleur et plus sûr de ce que je devais faire. Mon objectif a toujours été le Betis.» Pour autant, le problème d’Abner est son niveau de performances. Pointé du doigt par les fans andalous, il a remporté 44% de ses duels cette saison en Liga. Seul son coéquipier Hector Bellerin (34%) fait pire dans l’élite ibérique. Friable défensivement, l’ancien de l’Athletico PR n’apporte pas grand-chose offensivement avec une seule petite passe décisive cette saison. Un bilan famélique qui a provoqué une vague de réactions joyeuses par les supporters ibériques sur les réseaux sociaux.

Il est très discret sur les réseaux sociaux

Des critiques qui ne touchent pas le joueur et c’est normal. En effet, Abner n’est visiblement pas un grand adepte des réseaux sociaux. Alors que sa page X (ex-Twitter) ne compte que six posts et indique qu’il joue encore à l’Athletico PR, le joueur de 23 ans est en mode privé sur Instagram. Selon les informations présentes sur son profil, ses 78 800 followers ne peuvent profiter que d’une seule publication. Visiblement discret sur la toile, les supporters de l’OL doivent désormais espérer que le joueur ne le sera pas sous la tunique lyonnaise la saison prochaine. Abner aura sûrement à cœur de prouver aux supporters espagnols qu’ils ont tort et essayera de s’adapter enfin au football européen entre Rhône et Saône.