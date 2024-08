Les confessions sincères de Bouna Sarr sur sa recherche de club

Du haut de ses 32 ans, Bouna Sarr est à la recherche d’un nouveau point de chute. Il a quitté le Bayern en fin de contrat à la fin du mois de juin, et n’a toujours pas signé de contrat depuis. Avec deux rencontres de Bundesliga disputées la saison dernière, il est ouvert à tout challenge, et il s’est d’ailleurs confié dans un long entretien à L’Equipe.

La suite après cette publicité

« Il faut être franc, conscient des réalités du marché, prendre sa température. Sans me démonétiser, je ne suis pas en position de demander ce que je gagnais au Bayern, ou même de m’en approcher. Je recherche un projet pour me relancer, retrouver du plaisir, faire les efforts pour une équipe. Pas du financier. Je suis ouvert à pas mal de défis. Et si un jour, cela me permet de rejouer dans un grand club, pourquoi pas. Vous savez, je ne peux être que zen, dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui sont en mauvaise santé, dans la précarité ou l’inconfort. Moi, je veux juste revivre de ma passion, car je sais que l’aventure n’est pas finie », a notamment expliqué le joueur. Avis aux intéressés.