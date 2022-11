Le témoignage glaçant de Youssouf Mulumbu sur les abus sexuels en RDC

Ancien capitaine de la République Démocratique du Congo, passé notamment par le PSG, West Bromwich Albion ou encore le Celtic, Youssouf Mulumbu (35 ans) s'est confié à l'occasion d'une longue enquête réalisée par Romain Molina pour le média Sport News Africa sur le système pédocriminel qui toucherait la RDC. «C’est un réseau, il ne faut pas avoir peur des mots», a tout d'abord déclaré le milieu de terrain avant de préciser.

«C’est un système, ce n’est pas un cas isolé de pédophilie. Des coéquipiers et des jeunes sont venus me parler de ce qu’ils ont connu, des propositions qu’ils recevaient. Je l’ai vu et entendu à de nombreuses reprises. C’est une réalité (...) Je comprends que c’est dur (de témoigner, ndlr). Beaucoup ont peur, d’autres ont honte. On fait rentrer dans la tête des jeunes qu’ils doivent donner leurs fesses, que c’est comme ça que ça se passe en Europe. J’ai été surpris car beaucoup de joueurs ici pensent qu’en Europe, il faut coucher. Ça montre à quel point on leur a inculqué ça dans le crâne», regrettait ainsi Mulumbu. Contactés par Sport News Africa, le président et le vice-président de la Fédération congolaise de football n'ont, quant à eux, pas souhaité s'exprimer.